Varetægtsfængslet for dobbelt vold

I weekenden gik en 45-årig voldsamok. Lørdag bankede han en 54-årig med et bordben og søndag gik det ud over en 40-årig mandlig kørestolsbruger. Her slog den 54-årige sit offer med en spade. Allerede lørdag blev den 45-årige anholdt for den første voldsepisode. Her bedømte anklagemyndigheden, at der ikke var grundlag for at fremstille den 45-årige i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Efter den anden voldsepisode skiftede anklagemyndigheden mening, og manden blev fremstillet for en dommer mandag. Her blev den 45-årige varetægtsfængslet frem til 7. juni.