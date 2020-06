En 68-årig mand er blevet varetægsfængslet, da han er sigtet for at have sat ild til sin egen bolig på Horsehøj.(Foto: Presse-fotos.dk)

Varetægtsfængslet for at sætte ild på eget hus

ROSKILDE AVIS: Retten i Roskilde havde på grundlovsdag et grundlovsforhør, hvor en 68-årig mand fra Roskilde blev varetægtsfængslet til torsdag 2. juli for brandstiftelse. Han er sigtet for at have sat ild på sin egen bolig på Horsehøj.

Torsdag aften ved 20-tiden blev brandvæsen og politi tilkaldt til en brand i et rækkehus på Horsehøj. Naboerne havde set at der kom røg ud fra et vindue på førstesalen. De havde også mødt husets beboer, der var ude på gaden, så der var klarhed over at ingen var indenfor.

Da politiet talte med den 68-årige, var han meget beruset og blev skønnet mentalt uligevægtig. Han fortalte politifolkene, at han havde sat ild til boligen. Det førte til, at han blev anholdt og sigtet for brandstiftelse.

Brandfolkene på stedet fik hurtigt slukket ilden i rækkehuset. Bagefter fandt politifolkene spor af brandbare væsker på brandstedet.

Det var kun den 68-åriges bolig, der var blevet brandskadet, men røgen havde nået ind i nabohusene.