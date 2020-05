Artiklen: Varetægtsfængslet for at banke kone og barn

Varetægtsfængslet for at banke kone og barn

Onsdag kort før midnat til torsdag blev politiet kaldt til Æblehaven, da flere beboere i en blok havde anmeldt, at det lød som om, at nogen blev banket i en lejlighed.

Politifolkene, der kom til stedet, fandt en 30-årig kvinde og en pige på seks år, der begge havde tydelige tegn på at have fået bank. Voldsmanden var den mandlige del af familien, en 41-årig mand, der var spirituspåvirket.

Lægerne konstaterede, at kvinden havde et flækket øjenbryn og pigen havde spor fra vold ved sin hals. Det blev vurderet, at pigen skulle undersøges nærmere på Retsmedicinsk Institut for den vold, som hun havde været udsat for, herunder en vurdering af farligheden.