Vandet springer igen på Stændertorvet

Roskilde Avis - 11. april 2018 kl. 10:16 Af Tekst og foto: Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag morgen knoklede håndværkerne for at få springvandet på Stændertorvet befriet for presenningerne, der har skjult den gamle skønhed det meste af vinteren.

Dermed kan man glæde sig over, at vandet atter løber, og at der er frit udsyn til kunstværket, der har prydet torvet i gennem så mange år.

De kommende studenter kan også drage et lettelsens suk, fordi de får mulighed for at tage den traditionsrige dukkert i vandet, der løber ud af ørnenæb og rosetter.

Springvandet har i de seneste måneder fået udskiftet membranen i bassinet. Den blev skadet, da springvandet blev taget i brug lige efter den store renovering, som var overstået i begyndelsen af 2017.

Doseringsventilen var forkert justeret, så vandet blev forsynet med mere syre end det var nødvendigt for at neutralisere kalken i vandet.

Selv om fejlen blev opdaget hurtigt, havde det syreholdige vand nået at beskadige den vandtætte membran, der holder vandet på den rigtige side af bassinet.