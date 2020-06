Vagtskifte i RIU: Med tak til Jørgen

Over 40 mennesker fra alle de vigtige sportsklubber var mødt frem for at sige farvel og tak til Aufeldt, mens han fik nogle gode ord med på vejen.

Reddede sportsfest Jørgen Aufeldt vil bl.a. blive husket, fordi han uden alt for store armbevægelser effektivt forstod at tale sportens sag overfor byrådet og kommunen.

Da enkelte politikere på et tidspunkt havde fået en fiks idé om at nedlægge populære, årlige sportsfest, hvor kommunens over 500 medaljetagere hyldes hvert år, trådte Aufeldt også i karakter. Sammen med den lokale presse sørgede han for at få stoppet dette dårlige forslag.