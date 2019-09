Se billedserie Det omdiskuterede Vikingeskibsmuseum i Roskilde er udnævnt til at være blandt de 100 mest bevaringsværdige betonbyggerier i Europa. (Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Vær med når vikingeskibshallen modtager hæder

Roskilde Avis - 30. september 2019 kl. 12:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vikingeskibshallen i Roskilde har på mange måder været i stormvejr de senere år - men nu høster museet international hæder, da det EU-initierede projekt Innova Concrete lister arkitekt Erik Christian Sørensens 50 år gamle værk som et af 100 mest bevaringsværdige betonbyggerier i Europa.

Det sker i aften, mandag 30. september klokken 17, i Vikingskibshallen.

InnovaConcrete

Mandag 30. september klokken 17 i Vikingeskibshallen.



17: Velkomst.

17.10: Introduktion af arkitekt Gunny Harboe, præsident for ICOMOS ISC20C.

17.15: Om InnovaConcrete projektet af professor Maria J. Mosquera fra Universitetet i Cádiz.

17.35: Introduktion af ’100 from 20th’ af Susana Landrove Bossut fra DOCOMOMO Ibérico.

17.55: Dansk beton af arkitekt Dorte Mandrup.

18.10: Spørgsmål.

18.30: Tre danske bygninger på InnovaConcretes ’100 from 20th’.

19: Slut på arrangementet.



Alle er velkomne til at deltage i arrangementet. Mandag 30. september klokken 17 i Vikingeskibshallen.Alle er velkomne til at deltage i arrangementet. Tinghøj Vandreservoir ved Gladsaxe og Herlev Hospital er også på listen "100 from the 20th", som offentliggøres mandag 30. september.

- ICOMOS ISC20C er meget begejstret over at deltage i den officielle lancering af INNOVACONCRETE's liste "100 from the 20th". Vi håber, at vi ved at afholde denne begivenhed i Danmark kan bidrage med formidlingen af den betydning, dansk betonarkitektur har i europæisk sammenhæng, og særligt hvor betydningsfuld Vikingeskibshallen i Roskilde er, siger Gunny Harboe, arkitekt og formand for ICOMOS' Scientific Committee of 20th Century Heritage, en verdensomspændende kulturarvsorganisation, som er partner i InnovaConcrete-projektet.

Unikt byggemateriale I projektet er en række af de mest fremtrædende organisationer, eksperter og forskere inden for feltet gået sammen om dels at udvikle metoder til at bevare det 20. århundredes betonbyggeri, dels at formidle betonens og periodens arkitektoniske kvaliteter.

- For selvom modernismens betonbyggerier deler vandene og skaber ophedede diskussioner - ligesom vi har set med Vikingeskibshallen i Roskilde - så er beton et unikt byggemateriale, der rummer fantastiske kvaliteter. Men det kræver nogle gange mere at forstå og forklare dem end andre typer af byggeri, vurderer Camilla L. Nybye, arkitekt maa og formand for ICOMOS Danmark og den arbejdsgruppe, der står bag lanceringen af "100 from the 20th", som bliver afholdt netop i Vikingeskibshallen i Roskilde mandag 30. september.