Se billedserie Lasse Søkilde og Adrian Valentin har lavet deres eget energidrikfirma Bold. Meny i Roskilde er et af de steder, hvor man har kunnet købe drikken først.(Foto: Jan Partoft) Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Væltet omkuld af succes efter Løvens hule Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Væltet omkuld af succes efter Løvens hule

Roskilde Avis - 21. januar 2020 kl. 00:03 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mobilerne bimlede og vibrerede og alt var udsolgt i løbet af 72 timer, efter at Roskildedrengene Lasse Søkilde og Adrian Valentin var i DR's Løvens Hule med deres energidrik Bold i starten af januar.

Løverne selv ville ikke investere i deres energidrik Bold, til gengæld har de to iværksættere fået kontakt til 26 andre, der gerne vil skyde penge i deres virksomhed.

Efter udsendelsen fik de to 21-årige mænd travlt med at hente alle drikkevarerne, der var fordelt over store dele af Danmark hjem, pakke dåserne sammen og sende dem af sted med venners hjælp.

I øjeblikket er de i gang med at få nye energidrikke produceret og udvikle nye.

Mødtes på skolen Lasse kommer egentlig var Jylland og Adrian fra Næstved. I dag bor de i Roskilde. De mødte hinanden for første gang, da Adrian en måned efter skolestart, blev rykket hen i iværksætterklassen på Roskilde Handelsskole, hvor Lasse også var elev.

På første skoledag skulle de begge til København og besluttede at følges ad.

- Vi snakkede hele vejen om at være iværksættere, og vi er egentlig aldrig stoppet igen, fortæller Lasse Søkilde.

Det store spørgsmål var bare, hvad de skulle sælge, hvor var hullet i markedet, som de skulle putte noget i.

Efter et stykke tid fik Lasse en ide.

Inspireret af hverdagen Adrian arbejdede i en kaffebar og var vild med iskaffe.

Energidrik var de begge ivrige forbrugere af, når de skulle have ekstra kræfter til store opgaver.

En dag sagde Lasse, efter at have taget en sød tår, at det her kunne de selv gøre bedre.

Det blev startskuddet til hele eventyret.

De smagte sig igennem adskillige energidriks, bestilte blandt andet 15 forskellige dåser hjem fra Kina. De ville teste, om de bare skulle stå for videresalg.

De smagte forfærdeligt, og Lasse blev endda syg og kastede op på fodboldbanen, en dag med testsmagning, da han efterfølgende var ude og spille med Fcr.

Derfor besluttede de selv at gå i køkkenet for at eksperimentere med drikkevarerne.

Da de efter megen prøvesmagen fandt den rigtige smag med tre shot kaffe, mælk og sukker var de enige om, at den var hjemme.

De besluttede, at de ville forsøge at vinde sjællandsmesterskabet for iværksættere på skolen. De stillede op med deres første hjemmelavede flaske, og stak som planlagt af med førstepræmien.

Bump på vejen Efterhånden var de klar til at finde frem til en producent, og her kom det første rigtig store bump på deres vej.

De spurgte den eneste i Danmark, der kunne varme mælken så meget op, at den kunne holde sig længe nok. Godt nok fik de ja, men fik samtidig at vide, at de skulle få lavet tre millioner drikke, som skulle betales på forhånd.

- Det ville blive mindst tre millioner kroner, som vi jo slet ikke havde, sagde Adrian.

Men udfordringen tændte iværksætterne i stedet for at slå dem ud.

De begyndte i stedet at sende forespørgsler ud til andre virksomheder rundt omkring.

I Münster i Tyskland fik de bingo. På virksomheden kunne de godt lide ideen om de unge iværksættere. Og de kunne nøjes med at producere 40.000 dåser ad gangen.

Revet væk

Efter at alt blev revet væk på tre dage, er de nu snart klar til at fylde i 250.000 dåser, så de i fremtiden kan følge med efterspørgslen.

De har også fundet en distributør, der hjælper dem med at få drikken ind i flere kæder og ud i flere lande.

Nu skal de bare finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre at pakke varerne, når de er bestilt af private over webshoppen.

Alle følger med Mange mennesker fra Roskilde har fulgt Lasse og Adrian siden deres første spæde iværksætterskridt.

Specielt er medarbejdere på skolen stolte af dem. Det samme er kantinedamen fra Roskilde Handelsskole. Hun var den første, der investerede i en kasse Bold, og de unge på skolen har lige siden kunnet sætte sådan en dåse for munden.

Lasse og Adrian er glade for, at de har lært så meget om iværksætteri på skolen. De foreslår desuden andre unge kommende iværksættere at tage kurset, Selvstarter, der skal inspirere unge fra Roskildes erhvervsskoler til at springe ud i iværksætterlivet for at gøre deres ideer til virkelighed.

Se flere billeder og en video fra produktionen på roskildeavis.dk og på avisens facebookside.