Engelske fly nedkastede containere med våben til modstandsbevægelsen i Roskilde-området. (Foto: Ove Høeg Guldberg, Bangsbo Museum)

Våbennedkastning ved Roskilde

Roskilde Avis - 13. august 2020 kl. 10:53

I anledning af 75 års dagen for landets befrielse fra tysk besættelse med afslutningen af 2. verdenskrig holder Roskilde Museum den 31. august klokken 16 en digital åbning af en særudstilling om englændernes nedkastning af våben ved Roskilde til den danske modstandsbevægelse.

Her kommer den svenske kunstner Anna Kristensen i sporet på sin danske far, der deltog i våbenmodtagelsen under kodeordet 'Grethe' ved Gyldenløveshøj.

Roskilde Museum inviterer alle til en digital åbning af 'Grethe - en våbenmodtagelse' den 31. august kl. 16, hvor du kan få et smugkig i særudstillingen før alle andre.

- Vi har valgt at livestreame åbningen af vores nye særudstilling, så alle kan være med, og så vi ikke behøver at blive begrænset af coronavirus, fortæller Dorthe Godsk Larsen, museumsinspektør på Roskilde Museum.

Udstillingsåbningen bliver livestreamet med taler og et smugkig i udstillingen, hvor den svenske kunstner Anna Kristensen går i sporet på sin danske far. Erik Kristensen var nemlig leder af modstandsgruppen Osted-gruppen, der deltog i våbenmodtagelsen under kodeordet 'Grethe' ved Gyldenløveshøj i Bidstrup Skovene.

Dokumentation

I udstillingen indgår et omfattende dokumentarisk materiale med en film, kort, gamle og nye fotos, steder, personer og genstande, avisudklip, breve og håndskrevne notater, interviews og en række malerier.

Anna Kristensens personlige og kunstneriske fortælling er suppleret med genstande fra museets samling og fortællinger om de lokale våbennedkastninger omkring Roskilde.

- Vi udstiller for eksempel en stor våbencontainer, som blev kastet ned over området, og tøj syet af materiale fra de allieredes faldskærme, fortæller Dorthe Godsk Larsen.

Udstillingen, der skulle have været åbnet i foråret, er en del af museets markering af 75-året for Danmarks Befrielse i 1945. I løbet af efteråret arrangeres familieaktiviteter, byvandringer og foredrag om tiden under og efter besættelsen.

Den almindelige udstilling åbner 1. september og varer til jul.

Billetter købes i Roskilde Museums butik, Skt. Ols Stræde 3, 4000 Roskilde.