VUC gik online omgående

- Alt det kunne lade sig gøre, fordi skolens lærere og kursister er vant til at bruge it som en naturlig del af undervisningen, og fordi vi har næsten 10 års erfaring med e-læring, fortæller rektor Hf og VUC Roskilde, Dorthe Jensen Lundqvist.

- For mange er det rigtig svært at undvære det daglige samspil med kammeraterne og den nære kontakt med underviserne. Det prøver vi at råde bod på både ved fx at have videokonferencer med lærerne og de forskellige hold", fortæller uddannelsesleder for 2-årig hf og e-læring, Nanna Lund.