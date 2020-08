Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (K) er gået ind i et tættere samarbejde for at få en bedre økonomi og et systemskifte i Roskilde. Foto: Lindskov

Send til din ven. X Artiklen: VK kører parløb om budgettet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

VK kører parløb om budgettet

Roskilde Avis - 14. august 2020 kl. 09:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre og Konservative kører nu parløb i forhandlingerne om Roskilde Kommunes budget for 2021, der går ind i en afgørende fase de kommende dage.

Samtidig har byens to store borgerlige partier allerede aftalt at indgå valgteknisk samarbejde til kommunevalget i efteråret 2021 for at undgå stemmespild og øge chancen for et 'politisk systemskifte' i Roskilde.

Begge partier ønsker at bringe kommunen ud af den nuværende økonomiske klemme ved at øge aktiviteterne og dermed indtægterne indenfor erhverv og turisme.

I de kommende forhandlinger vil de foreslå en række konkrete initiativer til kickstart efter Corona-nedlukningen, der har påvirket mange virksomheder, foreninger og institutioner i kommunen samt en række grønne initiativer med fokus på klimaudfordringerne.

Tror på fremgang

Hvis de landspolitiske tendenser med fremgang til V og K også holder lokalt, skulle det være realistisk med en god fremgang til begge partier ved næste års kommunalvalg. Den forventede fremgang ønsker de to borgerlige partier at omsætte til politisk indflydelse og en ny retning for kommunen.

- Nu har vi prøvet den socialdemokratiske måde at drive Roskilde Kommune på i 12 år. Selv om vi både på skift og hver for sig har taget medansvar for budgetter og store projekter undervejs, så vil vi gerne en anden vej, siger Venstres gruppeformand Jette Tjørnelund.

Den konservative leder i Roskilde Byråd siger:

- Eksempelvis ønsker vi større valgfrihed for borgerne, bedre rammevilkår for virksomhederne, samt ikke mindst en øget indsats for at udvikle kvalitet i de kommunale tilbud på de store velfærdsområder.

- Overordnet skal vi selvfølgelig først og fremmest have orden i økonomien med overskud på det kommunale budget og en lavere gældsætning af borgerne. Det fremlægger vi planer og budget for, siger de to lokale partiledere.

Både Venstre og Konservative er klar til at byde flere partier velkommen i deres politiske og valgtekniske samarbejde.

- Vi vil trække byrådet samt kommunens politik og økonomi i en mere bæredygtig retning, fremhæver Jette Tjørnelund og Lars Lindskov.