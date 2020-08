Venstre i Roskilde ønsker at stoppe planerne om et stort nyt stadion i Rådmandshaven og vil i stedet bygge en mindre kommunal opvisningsbane og sælge grunde.

Send til din ven. X Artiklen: V vil droppe stort stadion - ønsker mindre bane ved Møllehusvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V vil droppe stort stadion - ønsker mindre bane ved Møllehusvej

Roskilde Avis - 18. august 2020 kl. 08:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre i Roskilde foreslår nu, at kommunen stopper arbejdet med et privat finansieret stort nyt stadion i Rådmandshaven, som et bredt flertal i byrådet hidtil har været enige om.

I stedet skal der opføres et mindre kommunalt stadion på hjørnet af Møllehusvej og Rådmandshaven, som betales gennem salg af grunde til boliger, erhverv, hoteller osv. på den måde bliver der samtidig tæt forbindelse til Roskilde-hallerne og det nye idrætscenter på Kildegården.

Den nye opvisningsbane skal leve op til kravene i 1. division og kunne bruges af alle kommunens fodboldklubber samt til andre aktiviteter som gymnastik-opvisning eller koncerter med Roskilde Garden.

- Vi må konstatere, at arbejdet med det store stadion er gået i stå, og det er nok ikke længere realistisk, siger Venstres gruppeformand i byrådet, Jette Tjørnelund, som tager det nye udspil med til de kommende forhandlinger om kommunens budget for næste år.

Ifølge forslaget skal alle de eksisterende trænings-baner ved Rådmandshaven bevares, især til brug for ungdomsfodbold.

- Arbejdet med sådan et mindre stadion skal sendes i udbud, så alle interesserede får mulighed for at byde på det, fremgår det af forslaget.

Endelig foreslår V, at parkerings-kapaciteten i området udvides ved at lave et ekstra dæk på pladsen ved Roskilde-hallerne.

Klar til forhandling

I Roskildes socialdemokratiske regeringsparti, der med 15 mandater ud af byrådets i alt 31 har et stort ord at skulle have sagt, ventes der at være vilje til at diskutere sagen.

Men partiet ønsker, at der skal være et realistisk alternativ, før man vil droppe planen om et stort stadion, som der allerede er lagt meget arbejde i.