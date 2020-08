Jette Tjørnelund (V) mener, at Roskilde kommune på en række punkter bruger for mange penge, uden at der kommer ekstra kvalitet ud af det.

V-udspil til Roskildes budget: Mere kvalitet for pengene

Roskilde Avis - 24. august 2020

- Mere kvalitet for pengene, hed overskriften på det oplæg, som Venstre i Roskilde mødte frem med, da partierne mandag startede forhandlingerne på rådhuset om kommunens budget for 2021.

- Vi ønsker en ny økonomisk kurs, så kommunen igen får en stabil økonomi og mere kvalitet for pengene - uden at udviklingen skal sættes i stå, forklarer partiets leder i byrådet, Jette Tjørnelund.

- Kassebeholdning skal opbygges fra de nuværende 175-200 mio. kr. til det anbefalede niveau på godt 300 mio. over en kortere årrække uden øget gældsætning og skattestigninger.

- Samtidig vil vi styrke det lokale ejerskab for kommunale værdier og udskyde unødige kommunalt finansierede anlægsprojekter som fx stibroen over Motorvejen.

- Den alvorlige baggrund er, at Roskildes tidligere solide kassebeholdning er brugt i de senere år. Arvesølvet er solgt, og i 2020 er kommunens gældsætning øget, mens almindelige lønmodtagere har betalt mere i skat.

- Roskilde er en velstillet kommunen er velstillet med et højt skattegrundlag, fordi borgerne har gode indtægter.

- Men alligevel er der en tilbagegang i elevernes trivsel, andelen af sikre læsere i skolen falder på visse klassetrin og de faglige resultater ligger omkring det forventede niveau ud fra elevernes sociale baggrund (Kvalitetsrapporten 2018-2019).

- Samtidig anvendes relativt dyre specialtilbud uden at der kan dokumenteres en højere kvalitet, og borgerne oplever lange sagsbehandlingstider på flere forvaltningsområder.

- Endvidere er der et betydeligt efterslæb på renovering kommunens ejendomme. Hvis man ikke retter op nu, bliver det endnu dyrere senere, forklarer Jette Tjørnelund.

Overforbrug og nyt stadion Partiet fremlægger derefter en lang række punkter, hvor man ønsker en indsats.

Som det første konstaterer Venstre, at på en række områder ligger Roskilde kommunes udgifter over det normale i andre kommuner. Her mener partiet, der er mulighed for at spare på en række områder.

Samtidig ønsker Venstre en ny plan for et mindre stadion og andre faciliteter ved Rådmandshaven og Møllehusvej. Det skal også omfatte boliger, parkering og trafikforbedringer i området og betales gennem af bygge-rettigheder til boliger og erhverv. Vi mener det er væsentligt at fastholde et aktivt grønt åndehul i byen.

Venstre mener, at Roskilde KFUM på sigt også bør kunne bruge sådan et nyt stadion. Den nyoprykkede 2. divisions-klub spiller foreløbigt hjemme på sit eget anlæg ved Lillivang, og det er blevet forbedret for godt en million kroner for at leve op til minimums-kravene.