V-leder til borgmester: Sammenblanding af kasketter i ny café

Lederen af Venstre i Roskilde Byråd Bent Jørgensen er meget utilfreds med planerne om en såkaldt 'socialøkonomisk café' i det gamle rådhus på Stændertorvet. Han opfordrer nu borgmester Joy Mogensen til at gribe ind.

- Et flertal, med undtagelse af Venstre og Dansk Folkeparti, har besluttet at der skal være restaurationsdrift i det gamle rådhus og det skal være i form af en socialøkonomisk virksomhed.

- Men det er noget helt andet end der, hvor sagen begyndte, nemlig at det skulle være muligt for private aktører at byde på det, forklarer Bent Jørgensen.

- Nu har vi i sidste omgang haft en proces, hvor alt er tilrettelagt, så det kun kan være socialøkonomiske virksomheder der byder.

- I Roskilde Avis er det nu kommet frem, at det er den socialøkonomisk fond SØV der har budet og i øvrigt fortsat forhandler om en kontrakt. Det er de selvfølgelig i deres gode ret til ud fra de kriterier et flertal i byrådet har udstukket, mener Bent Jørgensen.

Kommunalt bud på kommunal opgave

Bent Jørgensen er derimod meget betænkelig ved, at det er direktøren i Roskilde-hallerne, der har en hovedrolle i som formand for SØV.

Han forklarer, at på den måde er det nu en kommunalt ansat topmebedsmand, der byder på et på et kommunalt udbud.

- Den forvaltning, som sender sagen i udbud, skal så forhandle med en anden embedsmand under samme forvaltning der byder på kontrakten.

- Efterhånden er det helt uhørt, og hele denne sag har udviklet sig til en farce. hvor man udelukker private at byde.

- Politisk bliver vi selvfølgelig nødt til at forholde os til det.

- Jeg kan kun opfordre borgmesteren til at sætte en stopper for denne praksis og indskærpe overfor hendes ledende embedsmænd, at denne sammenblanding af kasketter er helt uhørt.