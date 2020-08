Venstre ønsker bedre mulighed for at parkere el- og ladcykler ved Roskildes stationer. Foto: Jan Partoft

V-leder ønsker en: Bedre cykelparkering ved stationerne

Roskilde Avis - 04. august 2020

Venstres leder i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund ønsker, at kommunen tager initiativ til at sikre bedre muligheder for parkering til både el- og ladcykler ved stationerne i kommunen.

Indenfor kommunegrænsen er der hele fire stationer: Den store gamle banegård ved Hestetorvet, der er landets ældste fra 1847, Trekroner, Viby samt Gadstrup.

- Flere og flere bruger en el-cyklen eller en ladcykel, men det er desværre ikke altid så let at finde en tilgængelig og sikker parkeringsplads på centrale steder.

- For klimaet er det kun godt, at flere tager cyklen. Cykler og ladcykler med el-motor giver det ekstra rækkevidde og komfort, så det bliver et mere realistisk alternativ til bilen for flere.

- Derfor bør der sikres flere trygge cykelparkeringsmuligheder, hvor der tages hensyn til el- og ladcykler, siger Jette Tjørnelund.

Hun henviser til, at staten nu udbyder en pulje penge til indretning af cykelparkering ved stationer, som i særlig grad tilgodeser el-cykler og ladcykler.

- Venstre mener, at Roskilde Kommune skal søge om at få del i puljen for at forbedre parkeringsmuligheder ved de lokale stationer. Derfor opfordrer vi nu byrådets Plan- og Teknikudvalget til søge puljen og at prioritere nogle af cyklist-midlerne i 2021 til dette formål, forklarer Jette Tjørnelund.