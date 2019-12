Jette Tjørnelund (V) vil undgå at betale en bøde fra kommunen til staten, fordi Roskildes driftsudgifter steg for meget i 2019.

V-leder i byrådet vil undgå straf på 10 mio. til Roskilde

Roskilde Avis - 15. december 2019 kl. 10:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres leder i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund opfordrer nu de øvrige partier i det nugældende budgetforlig til at deltage i et forsøg på at spare yderligere allerede i 2019.

- Vi påpegede allerede først på året, at der burde justeres i det nuværende budget for at imødegå udgifterne, som steg mere end forudset. Men dengang talte vi for døve ører.

- Nu ser det så ud til, at kommunen ender med en overskridelse på knapt 40 mio. i år, selv om der i september også blev foretaget en nødopbremsning. Sidste skøn fra vores egen forvaltning er nu, at Roskilde risikerer en bøde på 10 mio. for at have overskredet den ramme, der er aftalt mellem regering og Kommunernes Landsforening.

- For Roskildes borgere er det meget ærgerlige penge at skulle aflevere, og derfor bør vi gøre alt for nu at spare i sidste øjeblik, mener Jette Tjørnelund.

Anlæg koster ikke

I redegørelsen fra den nye vicekommunaldirektør Martin Barnkob Lindgreen fastslås det, at der ikke er nogen sanktioner for at overskride anlægsbudget.

Straffen kommer for at overskride budgettet med driftsudgifter.

Her er den største post de ikke budgetterede ekstra udgifter til anbringelse af handicappede og psykisk sårbare unge på døgninstitutioner udenfor hjemmet.

På det seneste møde måtte et samlet byråd give en ekstra bevilling på ikke mindre end 35 mio. kroner for at dække forøgelsen i 2019 til dette specielle socialområde.

De stærkt øgede udgifter på dette område er til gengæld indregnet i det kommende års budget for 2020.

tk