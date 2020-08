Jette Tjørnelund mener, at forbedringen i Roskilde Kommunes økonomi bygger på lån. (Foto: Per Christiansen) Foto: Per Christensen

V-leder i byrådet: Roskilde lever på lånte penge

Roskilde Avis - 10. august 2020 kl. 17:44 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres leder i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund mener, at den seneste forbedring i Roskilde Kommunes økonomi og kassebeholdning for en stor del kan tilskrives lån.

- Vi har stadig stigende udgifter på en række områder, så der er fortsat brug for en ny økonomisk kurs, siger hun.

- Med henvisning til corona-krisen og behovet for at holde gang i det lokale erhvervsliv, er det besluttet at optage lån for 42 mio. kr.. Dette beløb kommer oven i de 20 mio. der allerede var lånt til at pynte på kassebeholdningen.

- Men pengene skal betales tilbage, og lige som i et husholdningsbudget bliver man ikke rigere af at låne til flottere kontoudskrift.

Større gæld

Tjørnelund henviser til, at byrådet tidligere har vedtaget ikke at optage flere lån, end hvad man kan afdrage gennem den løbende drift. Men det princip bliver eftertrykkeligt brudt i 2020, hvor kommunens gæld forventes at blive øget med op mod 100 mio.

- Roskilde har brugt mange, mange ekstra millioner på anlægsprojekter. Når man samtidig så har underfinansieret ældre- og socialområdet og ladet bygninger forfalde, er der lagt op til økonomisk uføre. Det ser vi nu nu.

- Et flertal af partier har valgt at ty til skattestigninger samt lån, så risikoen er bare, at man lader stå til i stedet for at afsøge veje til den samme kvalitet for billigere penge.

- Resultat kan nu hurtigt blive, at hullet i kommunens kasse ikke bliver lukket, og gælden vokser yderligere, mener Jette Tjørnelund.