Se billedserie Jette Tjørnelund (V) argumenterer for, at S-tog vil være en stor fordel for Roskilde.

Send til din ven. X Artiklen: V-leder Jette Tjørnelund: S-tog vil køre Røde Port frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V-leder Jette Tjørnelund: S-tog vil køre Røde Port frem

Roskilde Avis - 15. juli 2020 kl. 08:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres leder i Roskilde Byråd Jette Tjørnelund er tilfreds med, at borgmester Breddam har aflivet teorien om, at planerne om S-tog til domkirkebyen skulle have forsinket eller spændt ben for det store Røde Port-projekt.

Men efter hendes mening vil en renovering af den gamle og stærkt befærdede station heller ikke i sig selv give flere passagerer og sætte gang i det store byggeri, som skal skaffe flere arbejdspladser, boliger, kontorer og et stort hotel til byen.

- Men en statslig opgradering af stationen bør ledsages af et ja tak til S-tog som et nyt ekstra tilbud til passagererne.

- Jeg har sympati for håbet om, at en flottere stationsbygning tiltrækker togpassagerer i sig selv, men tog til tiden og hyppige afgange er nu vigtigere for de fleste pendlere. S-tog som supplement til regionaltoget et godt miljørigtig bud på at få hyppige afgange.

Fallit for ic-tog

Ifølge Jette Tjørnelund har en strategi med kun at satse på regional- og intercitytog har spillet fallit.

- Roskilde har mistet vigtige tog til den nye linjeføring over Køge og får i stedet flere godstog i bytte for at fylde kapaciteten på skinnerne.

- Men ved at supplere regionaltog med S-tog vil flere arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Roskilde kunne nås direkte med tog. Samtidig bliver vi bedre bundet sammen med Trekroner og den vestlige del hovedstadsområdet. Det vil alt andet lige give flere mulighed for at tage et direkte tog.

Mange er bekymrede for myterne om, at S-tog vil resultere i længere rejsetid, men de seneste undersøgelser har vist at det ikke at holder vand. For det første vil nye S-tog kunne køre hurtigere end i dag og for det andet vil S-tog vil bevirke, at regionaltogene kan komme hurtigere frem til København fra Roskilde og Viby.

God infrastruktur

- Det skal være nemt at komme til Roskilde - også med tog. Forældre, der skal hente børn, unge som skal til der uddannelse, folk der skal på arbejder og alle andre med aftaler skal kunne regne med toget, fortsætter Jette Tjørnelund.

- Stærk infrastruktur en af forudsætninger for at Roskilde kan udvikle sin position som attraktiv bosætnings-, erhvervs-, handels- og uddannelses by. Flotte stationsbygninger gør det derimod ikke alene. Det vil være en fejl ikke at sige ja tak til S-tog.

- Mon ikke det ja til en miljøvenlig kollektiv trafik som tilmed er en god samfundsøkonomisk investering kan åbne de lukkede døre for Røde Port-projektet konkluderer Jette Tjørnelund.

tk