Se billedserie Lars-Chr. Brask har en hel klar opfattelse af, hvad han skal arbejde for, hvis det lykkes at komme i Folketinget ved næste valg. Foto: Jan Partoft

V-kandidat Lars-Chr. Brask: Overordnede mål fremfor kontrol af detaljer

Roskilde Avis - 15. april 2018 kl. 01:28 Af Foto: Jan Partoft

- Vi skal opstille nogle overordnede målsætninger og så stole på, at folk kan arbejde for at nå dem fremfor at bruge tid på at kontrollere alle små detaljer.

Sådan forklarer Venstres lokale folketingskandidat Lars-Chr. Brask det afgørende princip i den politik, som han gerne vil have gennemført.

Finansmanden, der i 2005 vendte hjem til Roskilde efter 15 år i England og USA, blev i 2013 valgt til byrådet og opstillet som folketingskandidat i 2016.

På en række generalforsamlinger hos Venstre i Roskilde har han netop fremført sin vision om, hvad han gerne vil udrette.

Brask opstiller fire hovedpunkter, hvor der efter hans opfattelse bør sættes ind:

1. Udbygning af infrastruktur

2. En bedre integration.

3. En større kage i samfundet.

4. Bedre uddannelser

Kortere tid undervejs

Ifølge hans første prioritet må ingen på Sjælland bruge for lang tid for at komme på job eller kunne få livsvigtig hjælp (enten det nu gælder sundhedssystemet, politi eller brandvæsen).

- Vi skal bl.a. have forbedret den offentlige transport til det nye hovedsygehus ved Ølby.

- Roskilde har også brug for motorveje både til Ringsted samt mod Køge, og forslaget om en ny Kattegat-forbindelse uden tog er også en god idé. Det samme gælder en motorvej fra Næstved, over Slagelse til Kalundborg.

Når det gælder om at få folk hurtigt ind til Roskilde fra syd og vest, mener Brask, at nye hurtige busser kan løse mange af de problemer, som tog ikke kan klare. Eksempelvis for folk fra Borup, Hvalsø eller Tune.

- Desværre har vi allerede tabt kampen om regionaltogene, og derfor er S-tog til Roskilde nu den bedste mulighed.

Livsvigtig integration

En bedre integration er næste punkt på dagsordenen hos Lars-Chr. Brask.

- Hvis ikke vi får en ordentlig integration af de indvandrere og flygtninge, der allerede er i landet, risikerer vi om en generation, at en femtedel af befolkningen slet ikke opfatter sig selv som en del af vores samfund.

- Så mister vi det fællesskab, der er helt afgørende for den velfærd og det velfungerende land, som vi er så glade for. Derfor er vi nødt til hurtigt at gøre en langt større indsats.

Lars-Chr. Brask mener, at mere blandede skoler og boligområder er nødvendig. Deltagelse i sportsklubber og andre dele af kulturlivet er også afgørende, fordi 'forenings-Danmark' er en af de bedste motorer til at skabe integration.

- Nu har jeg jo selv levet i udlandet gennem 15 år og oplevet, at man selvfølgelig også selv har et stort ansvar for at tilpasse sig en lokale kultur med dens regler og normer.

- Men hvis det skal lykkes, skal vi alle arbejde for det.

- Ellers får vi bare et meget opdelt samfund, der ødelægget vores homogene land. Det har netop været vores styrke og skabt så gode resultater, mener Lars-Chr. Brask.

En større kage

Tredje prioritering for Brask er at øge 'kagen i samfundet' så der bliver råd til at opretholde velfærden, når der efterhåndenbliver færre til at arbejde.

- Snart går fem på pension, hver gang fire starter på arbejdsmarkedet, og det stiller nogle nye krav til os.

- Vi skal leve af international samhandel, og turisme bliver endnu vigtigere i fremtiden, ikke mindst her i Roskilde-området, mener Lars-Chr. Brask.

Han peger på, at de velbeslåede kinesiske turister bruger 1600 kr. i døgnet - plus overnatning, mens gennemsnittet ellers er omkring 500.

- Så er det for mig indlysende, at vi skal have fokus på at tiltrække den slags gæster. F.eks. er det vigtigere, at Roskilde får en venskabsby i Kina og laver markedsføring her.

- I Danmark er 10 pct. af fødevarerne allerede økologiske, og vi har opbygget stor viden om det.

- Når man så kan få en langt bedre pris for økologisk mælkepulver til Kina eller øko-bacon til England, og det ikke koster meget ekstra at producere, er det jo oplagt at satse på det.

- På den måde kan vi lave 'en større kage' uden at miste noget.

Læse, skrive og regne

Sidste punkt på Brasks huskeliste er forbedring i uddannelserne.

- Vi skal væk fra vanen med, at så mange unge absolut skal i gymnasiet. Det er langt vigtigere, at langt flere får en ordentlige afgang fra Folkeskolen.

- Her skal de lære at læse, skrive og regne ordentligt, så de kan klare sig bagefter.

- Hvis man har det grundlag i orden, kan man altid bagefter vælge, om man vil gå videre med det ene eller andet. Men hvis grundlaget mangler, kommer alt for mange aldrig længere.

Brask mener samtidig, at de unge skal uddannes bedre om økonomi, så de kan styre deres egen privat-økonomi og har en forståelse af, at samfundets rigdomme bliver skabes i erhvervslivet.

Efter hans opfattelse er tendensen til at ville detailstyre alt blevet alt for udbredt i den offentlige sektor, så det dræber arbejdsglæde hos de ansatte.

- I skolerne skal lærerne undervise, som de er gode til og ikke bruge tiden på at opfylde kontrolkrav. Det skal vi give dem frihed til, for så bliver resultaterne også langt bedre.

- Jeg vil gerne sørge for, at Roskildes interesser ikke bliver underprioriteret i Folketinget, som det desværre er sket i de seneste år, siger Lars-Chr. Brask.

tk Blå bog

Lars-Christian Brask er nu 54 år.

Han er født og opvokset i Roskilde.

Uddannet i Jyske Bank.

Arbejdede 15 år i England og USA indenfor den finansielle sektor.

2005 vendte han sammen med familien, der også består af hustruen Sue og to børn, hjem og slog sig ned på Frederiksborgvej.

2013 indvalgt i Roskilde Byråd for Venstre og genvalgt fire år senere.

2016 opstillet som folketin: gskandidat for Venstre i Roskilde.

Professionel formand for- eller medlem af en række bestyrelser. F.eks. Pihl & Søn, LM Byg, Bold.dk, John Jensen VVS og WeThink