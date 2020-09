Jette Tjørnelund (V) ønsker nye private plejehjems- og seniorboliger til Roskilde.

Send til din ven. X Artiklen: V i Roskilde: Flere privateplejeboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V i Roskilde: Flere privateplejeboliger

Roskilde Avis - 14. september 2020 kl. 03:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde mangler plejehjem og senior-boliger i de kommende år, når den ældre del af befolkningen vokser stærkt. Kommunne har ikke råd til alene at klare det nødvendige nybyggerie, og derfor er det en god idé at alliere sig med seriøse private firmaer, der andre steder har bevist, at de kan løse denne opgave på en god måde.

Sådan lyder argumenterne fra Venstres leder i byrådet Jette Tjørnelund for at alliere sig med velrenommerede entreprenører, der samtidig har økonomisk opbakning fra solide pensionskasser.

- Roskilde har gode kommunale tilbud, men de bør suppleres med plejehjem for private midler, så ældre med behov for pleje i højere grad har mulighed for at vælge kommunale tilbud til eller fra.

- Nogle rynker på næsen af private velfærdstilbud, men det vigtigste må være, at beboerne på plejehjemmet trives bedst muligt, fordi der er kvalitet og værdighed i plejen, siger Jette Tjørnelund.

Hun henviser samtidig til, at Roskilde Kommune i forvejen gode erfaringer med friplejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård og samarbejdet OK-fonden.

Pensionsselskabet PFA og OK-fonden har netop besluttet at opføre nye plejehjems- og seniorboliger i 10 store danske byer for ialt 2,5 mia. kroner.

Efter Jette Tjørnelunds opfattelse vil det være oplagt, at Roskilde prøver at få nogle af disse nye boliger placeret her i kommunen.