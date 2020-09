Venstre-generalforsamlingen i Roskilde roste Jette Tjørnelunds og byrådsgruppens indsats under de nylige budget-forhandlinger.

V-generalforsamling: Jette som borgmester

Venstre i Roskilde kommune har haft generalforsamling, der var udskudt fra foråret pga corona. Her glædede formanden Poul Fejer Christiansen sig over den linje, som partiet har fulgt i byrådet.

- Nu er det vigtigt, at Socialdemokratiet i Roskilde endeligt har erkendt, at økonomien skal forbedres, hvis vi ikke skal være den første kommune, der deltager i Luksusfælden.

- Jeg har noteret mig, at Jette Tjørnelund fik meget fine karakterer for hendes og Venstres forberedelse og deltagelse i budgetforliget. Det viser, at vi har det helt rigtige bud på Roskildes næste borgmester, sagde formanden.