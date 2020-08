V-forslag til Roskildes budget: Bedre beskæftigelse for flygtninge giver gevinst

Bent Jørgensen (V) mener, at Roskilde får en fordel ud af at bruge flere penge på at få flygtninge i arbejde.

Hvis Roskilde kan sørge for at få flere af sine flygtninge i arbejde, giver det en menneskelig og økonomisk gevinst - både for dem selv og kommunen.

Sådan lyder ideen bag ved et forslag, som formanden for Beskæftigelses-udvalget Bent Jørgensen (V) på vegne af sit parti stiller til byrådets kommende forhandlinger om næste års budget.

- Vi foreslår, at der afsættes en million kroner ekstra i kommunens til sådan en indsats, der vil have flere positive virkninger.

- Jeg mener, det vil give disse mennesker en bedre tilværelse, fordi uddannelse og evnen til at kunne forsørge sig selv er den bedste vej til integration.

Samtidig vil Roskilde kommune spare op til 100.000 om året på hver eneste person, der flyttes fra passiv forsørgelse til at bidrage til samfundet. Dvs. at der også er en økonomisk fordel, hvis bare det lykkes i 10 tilfælde.

Stort frafald

Bent Jørgensen henviser til, at indsatsen fra 2015 til nu allerede har hjulpet betydeligt.

For fem år siden var kun 22 pct. af flygtningene og de familie-sammenførte i beskæftigelse, mens dette tal i januar 2020 var kommet op på 46 pct.

I 2015 modtog 28 pct. af borgerne i Roskilde med ikke-vestlig baggrund en ydelse til at blive forsørget. I år var dette faldet til 26 pct. - til sammenligning gælder det kun 13 pct. af roskildenserne med dansk baggrund.

Flere af de unge med ikke-vestlig baggrund dropper ud af uddannelserne, så de ikke kommer i gang med noget fornuftigt. På erhvervs-uddannelserne var det 71 pct. og på de gymnasiale uddannelser 24 pct.

De tilsvarende tal for unge med dansk baggrund var 57 og 13 pct.

Flere kvinder

Blandt de ledige indenfor integrations-området er der også en betydelig overrepræsentation af kvinder. Ofte har disse også sundheds-problemer, og når de starter på dansk-uddannelse eller i praktik, kniber det også med at møde frem.

Bent Jørgensen hæfter sig ved, at Roskilde hidtil har oplevet gode resultater med at skabe bedre beskæftigelse blandt flygtninge og indvandrere. Derfor mener han også, at kommunen nu bør satse på at gå videre ad denne vej.

Blandt de bedste

En ny undersøgelse viser, at Roskilde er blandt landets bedste fem kommuner, når det gjaldt om at få de syriske flygtninge fra 2015 i bekæftigelse. Syv ud af hver 10 i denne gruppe i Roskilde er nu kommet i sving fem år senere.

Det gode resultat skyldes dels en indsats for at sikre beskæftigelsen fra kommunen, men en anden vigtig faktor er også Roskildes gode trafikale placering, når det gælder om at komme rundt med offentlig transport i Hovedstadsområdet og på Sjælland.

