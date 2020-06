Det voksende antal roskildensere, der bor i en lejlighed inde i byen, skal have chancen for at få en kolonihave.

V-forslag i Roskilde om: Plads til nye kolonihaver

Venstres leder Roskilde Byråd, Jette Tjørnelund ønsker, at kommunen finder plads til nye kolonihaver for at opfylde det voksende behov.

- Når vi bygger tættere i byen, og antallet af lejligheder vokser, bør antallet at kolonihaver følge med. Flere flere lejere skal have brug for at deltage i det helt særlige fællesskab, hvor man både nyder den friske luft og kan dyrke sine egne grøntsager.