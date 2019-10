Se billedserie Venstres leder i Roskilde Byråd, Jette Tjørnelund

V-K imod budget 2020:Unødvendig skattestigning

Roskilde Avis - 31. oktober 2019 kl. 02:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stigningen i Roskildes ejendomsskatter, som flertallet bag budgettet i 2020 nu vil gennemføre, er helt unødvendig og forkert.

Sådan lød hovedargumentet fra Venstre og Konservative i Rokilde Byråd, da de stemte imod S-DF-R-budgettet i byrådet onsdag aften.

Samtidig argumenterede de to ordførere Jette Tjørnelund (V) og Lars Lindskov (K) for, at borgmester Tomas Breddam reelt ikke havde været interesseret i at indgå en aftale med dem, når han på forhånd åbnede for en skattestigning som en betingelse for at kunne være med i forhandlingerne.

Både Tjørnelund og Lindskov fremhævede et alternativt budget-forslag, som de to partier sammen havde stillet. Hovedpunkterne her var uændret skat, der så skulle betales ved en række ekstra besparelser samt nye indtægter til kommunen og overdragelse af flere opgaver til private.

Spild af penge

Jette Tjørnelund kaldte det for spild af penge, når en velhavende by som Roskilde ikke kan klare sine udgifter med voksende skatte-indtægter fra en veluddannet befolkning, hvor kun få er arbejdsløse.

- Når vi alligevel har problemer nu, er det, fordi et flertal i byrådet gennem mange år har 'levet over evne, forklarede hun.

Tjørnelund medgav, at Venstre havde deltaget i mange af de forlig og beslutninger, som har kostet mange penge.

- Men det er jo Socialdemokratiet, der har siddet for bordenden gennem mange år, så det har hovedansvaret, forklarede hun.

Venstre-lederen mente, at næste års budget-flertal bagatelliserer de voksende udgifter for famlierne, når ejendomsskatterne stiger, og der bliver højere betaling for mad til børnene i daginstitutionerne samt på en række andre områder.

- Investeringer har man kaldt det, mens kommunens kasse blev tømt. Men de har i hvert fald ikke virket, når befolkningstallet nu ikke længere stiger, og virksomhederne heller ikke er særligt interesserede i at flytte hertil, argumenterede hun.

- Jeg synes, det er pinligt, at en by som Roskilde nu må sætte skatten op, fordi man har holdt 'udgifts-fest'.

Fremragende grundlag

Den konservative leder i byrådet Lars Lindskov opregnede alle de forudsætninger, som Roskilde har for at få en god økonomi:

- Befolkningen har gennemgående en høj uddannelse og tjener godt. Vi har lav arbejdsløshed, store muligheder for turisme og en stærk detailhandel. Dermed har vi jo et fremragende grundlag for at kunne give vore borgere en god service.

- Til gengæld har vi på nogle punkter et 'kritisabelt erhvervsklima', og det kniber med at tiltrække virksomheder, der vil slå sig ned her. I den situation går S og budget-flertallet så ud og vil opkræve flere penge i skat hos grundejerne. Det giver i hvert fald ikke et bedre erhvervsklima, konkluderede han.

Lars Lindskov gennemgik derefter en række punkter, hvor det fælles forslag til budget fra V-K skulle give bedre forhold, end flertals-forslaget fra S-DF-R.

Samtidig fremhævede han bl.a. investeringer i turismen, så Roskilde får flere besøgende og ekstra indtægter, som endnu en mulighed for at få en bedre balance mellem indtægter og udgifter - uden nogen skattestigning.

