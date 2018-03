V-DF-R var enige om at: S-tog er en stor fordel

Et mindretal i Roskilde Byråd mener, der vil være mange fordele ved at få forlænget S-togets endestation fra Høje-Taastrup til Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Med varierende styrke argumenterede både Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale for, at S-tog til Roskilde vil give en række fordele, da byrådet onsdag skulle udforme et svar til Trafikstyrelsen, der vil skære ned på de nuværende regional- og ic-tog gennem byen og kommunen.

Karsten Lorentzen (DF) mente, at udkastet til svar indeholdt mange gode elementer, men betydningen af at få et S-tog var alt for nedtonet.

- To gange før har Roskilde afvist at få S-tog hertil, og det har bragt os i denne situation, hvor vi nu risikerer at miste endnu mere. De tidligere oplæg har vist, at med både regional- og S-tog, vil vi få langt flere - og desuden nogle hurtigere - forbindelser til København.

- Hvis ikke vi gør noget, risikerer vi bogstavelig talt at stå tilbage på perronen, når toget er kørt fra os.

- En gang om 10 år kan jeg så se frem til, at der er ansat 'professionelle skubbere' for at få mig mast ind i de overfyldte tog på Roskilde Station. Så kan jeg tænke tilbage på dengang, vi ikke udnyttede chancen, argumenterede Karsten Lorentzen.

Værd at overveje

Venstres leder i byrådet Bent Jørgensen mente, at Roskilde i sit svar skulle signalere, at man nu gerne vil overveje S-tog mere positivt end hidtil.

- Vi kan få langt flere forbindelser med København, og nogle af dem bliver også hurtigere end i dag, forklarede han.

- Roskildes hidtidige strategi er kørt helt ud på et sidespor. Derfor må vi også gøre noget andet og nyt og sende et klart signal om, at nu ønsker vi virkelig S-tog.

Bent Jørgensen henviste til nye analyser, der viste, at S-tog vil give et opsving for Roskildes handel, turisme og økonomi i det hele taget.

Partifællen Marianne Kiærulf var helt på samme linje:

- For Roskilde bliver det genialt at få S-tog, der har et stort potentiale for vores område, mente hun

Læskærm og vindmøller

Den radikale Jeppe Trolle brugte et helt andet billede, for at forklare sin politik:

- Når vinden blæser meget stærkt, vil nogle defensivt sætte læskærme op, mens vi er andre offensivt indstillede, der rejser vindmøller for at få noget ud af denne situation.

- Hvis vi igen siger Nej til S-tog, giver det ingen garanti eller bedre chancer for at bevare vore regionaltog.

- Derfor er det bedre, at folk fra Roskilde skifter til et eldrevet S-tog, end skifter til bilen og brænder mere diesel af, mens de sidder i kø på motorvejen. Sådan går det jo lige nu, fordi staten har købt forkerte diesel-tog, der ikke en gang kan køre.

