Utilfreds med politi: Brugte hovedet som slagtøj

En 25-årig mand fra Helsingør blev torsdag aften så frustreret over at tale med politiet, at han smadrede en rude med sit hovede.

Først havde han dog stjålet to øl fra 7-Eleven på Roskilde Station. Personalet hev fra i ham, da han gik uden at betale. Han smed øllene fra sig på skinnerne og fortrak til Georges Bodega. Her fik politiet fat i den unge mand, der var lettere beruset. Han blev sigtet for at have stjålet de to øl. Mens han blev afhørt, knaldede han pludselig hovedet mod ruden, der gik i stykker. Ruden gik i stykker, mens han selv slap med en mindre skade i panden. Han kom en tur i detentionen, så han ikke gjorde mere skade på sig selv. Han er nu også sigtet for hærværket.