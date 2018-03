Mie Juul Ingerslev (t.v.) og Mette Holmbjerg hjælper unge piger med at komme i trivsel og slippe tankerne om, at de ikke er gode nok.

Usikre unge piger: Lige meget hvad de andre synes

Roskilde Avis - 01. marts 2018 kl. 13:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt tilbud til unge piger, der mistrives, er klar i Roskilde og begynder 9. marts kl. 18-21 i Jernbanegade 1.

Med workshoppen 'Hvem er du?' har Mette Holmbjerg og Mie Juul Ingerslev skabt et tre-trins forløb til piger i alderen 15-19 år, som har brug for en håndsrækning til at lære sig selv bedre at kende og vise, hvem de virkelig er.

- Pigerne lærer hvordan de med stolthed kan vise verden, hvem de virkelig er. De slipper én gang for alle for at tænke på, hvad andre synes om dem, fortæller de to kvinder, der bag forløbet.

Mette Holmbjerg og Mie Juul Ingerslev er bosat i Lejre og Roskilde. De er begge efterskolelærere.

Ildsjæle med erfaring

- Vi brænder for at inspirere, udfordre og kærligt åbne unge menneskers øjne og hjerter. Tilsammen har vi erfaring fra mere end 30 års undervisning af teenagere og vi er instruktører i empati og mindfulness. Vi underviser til dagligt i personlig udvikling og lederskab i efterskoleregi. Ligeledes forestår vi trivselshold og relations-ture, fortæller de.

Mette har tillige en diplomuddannelse i drama. Mie er mastercoach fra Manning Inspire med speciale i teenagere og er i gang med en master i Positiv Psykologi.

- Det er absolut ikke, fordi vi går og keder os, at vi har lavet disse workshops til unge piger. Det er fordi det er vigtigt for os. Vi er ildsjæle, der brænder for at se unge mennesker udvikle sig i den retning, der er rigtig for dem, derfor tilbyder vi vores hjælp på trivsel-nu.com.

Nu i Roskilde

Tidligere har de holdt workshoppen i København og Lejre, men nu rykker de ind i FysioPro's lokaler lige ved Roskilde Station.

- Med workshoppen 'Hvem Er Du?' sætter vi fokus på pigernes trivsel, og vi kan dokumentere, at det virker. 9. marts begynder workshoppen for 15-19 årige. Vi holder også workshops for 13-15 årige piger.

- På de enkelte moduler bliver pigerne præsenteret for værktøjer og indsigter. Den enkelte pige sætter sig et personligt mål hver gang, som hun arbejder med i hverdagen frem til næste modul, hvor vi samler op på det.

- Hermed sættes der turbo på læringen. Mønstre kan brydes og vaner kan ændres, fordi der er tillid til og tryghed i, at gruppen og vi støtter undervejs, forklarer Mie og Mette.