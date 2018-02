Unges uge er fyldt med sex og krop

- Vi har netop haft en sag, hvor over 1000 unge er sigtede for at dele pornografisk materiale. Det er en sag, der understreger, at vi som samfund har et stort ansvar for at ruste børn og unge til at navigere i en digital hverdag. Det gælder også, når vi taler om kropsidealer, siger generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen.