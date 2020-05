Ungebyråd glæder sig til hverdagen igen

Mens nogle har trives rigtig godt med selv at planlægge dagen og arbejde uden uro omkring sig, ser langt de fleste medlemmer af ungebyrådet frem til at få bedre læring, når skolen igen åbner for dem. Som en af eleverne sagde:

- Mange af de unges fællesskaber har været sat på pause i to måneder, og det har stor betydning, når man er ung. Så derfor er jeg glad for, at vi så let kan invitere ungebyrådet til møde og få deres besyv med, siger borgmester Tomas Breddam.