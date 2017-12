Unge vælger selv i Roskilde Teater

- Det har været vigtigt for os at få nogle yngre i tale. Vi kan jo kun sidde og tro, hvad unge mennesker kunne tænke sig at komme i teateret og se. Nu har vi fået nogle udsagn om det, siger Mette Nørremølle, der er administrator for Roskilde Teater.

- Jeg synes, det er spændende at få lov til at præge programmet. Jeg var lidt i tvivl om, hvad det egentlig var, vi skulle, men det var sjovt at se, at jeg faktisk havde en masse at byde ind med. Det var sjovt at vælge og tale for de forskellige forestillinger, siger han.