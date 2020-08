Tre af de unge, der bliver undervist i Trekroner før deres humanistiske konfirmation. Fra venstre ses: Kasper Munk, Mikkel Christian Jessen og Astrid Lund Stenby. Foto: JENS BLADT

Unge uden religion lærer om: Troen på det gode menneske

Roskilde Avis - 20. august 2020

En tro på overjordiske kræfter eller himmelske magter er ikke nødvendig for at respektere andre mennesker og altid behandle dem godt eller ligeværdigt.

Sådan lyder det helt centrale punkt i den undervisning, som en gruppe unge modtager i Trekroner, mens de forbereder sig til en Humanistisk Konfirmation, der foregår 29. august på Gimle ved Helligkorsvej. Det er første gang, at denne ikke-religiøse ceremoni med Humanistisk Samfund skal foregå i Roskilde.

Blandt de 40 deltagere kommer en pæn del fra Roskilde-området, men der er også unge fra det øvrige Sjælland og Hovedstadsområdet.

En af initiativtagerne har været Ditte Nissen Lund, der selv bor med sin familie i Trekroner og mente, at Roskilde-området også havde brug for dette tilbud. Hun er uddannet cand. scient. soc. fra RUC og arbejder til dagligt i et ministerium i København.

- Forældrene til de unge her kommer fra forskellige samfundsgrupper. Men vi har et fælles ønske om at skabe en festlig ceremoni ved overgangen fra at være barn til at blive ung. Så er det vigtigt at have nogle gode menneskelige værdier at bygge på, fortæller hun.

Ingen Vorherre

Kasper Munk, 15 år, fra Fløng er en af deltagerne:

- Jeg tror ikke på, at der findes en Vorherre.

- Så fandt min far det her på nettet, og det passede lige til mig.

- På kurset her har jeg bl.a. lært, hvordan man skal behandle andre og huske, at menneskerettigheder gælder for alle,

Astrid Lund Stenby, 14 år fra Trekroner, tror hverken på kristendom eller andre religioner:

- Mind storesøster blev også konfirmeret hos Humanistisk Samfund i København, så det ville jeg også. Det er nu ekstra godt, at det kan foregår her i Roskilde.

- På kurset her har vi lært mange forskellige ting om, hvad det vil sige at være menneske. Eksempelvis at alle mennesker er lige gode, og man skal behandle alle med respekt.

Mikkel Christian Jessen, 13 år er fra Ågerup.

- Når jeg nu ikke tror på nogen gud, ville det være snyd at blive konfirmeret i en kirke.

- På kurset her har jeg lært, at man ikke skal være egoist og kun tænke på sig selv. Man får det også bedre selv, når man kan hjælpe andre, der har brug for det.

Identiteten

Underviseren denne søndag formiddag i Trekroner er Poduya, der er kæbekirurg og bor på Østerbro.

- I dag har jeg fortalt de unge om identitet, tolerance og etik. F.eks. at tænke over, hvem man nu selv er i forhold til andre, og hvordan vi hele tiden indgår i vigtige samspil.