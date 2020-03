Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Unge mistænkt for at ville snyde for 50.000 kroner

Roskilde Avis - 16. marts 2020 kl. 10:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 20-årig mand fra København N og en 26-årig kvinde fra Lille-Skensved blev anholdt som mistænkte for forsøg på bedrageri lørdag eftermiddag.

Kl. 15.10 kontaktede personalet i en elektronikforretning politiet, fordi en mand og en kvinde ville købe ting for mere end 50.000 kroner.

Personalet blev mistænksom, fordi den ene af de to personer i de seneste dage havde købt ting for et sekscifret beløb med flere forskellige kontokort.

Personalet frygtede derfor, at manden og kvinden ville bedrage forretningen.

Politiet kørte ud og anholdt som mistænkte for forsøg på bedrageri over forretningen. Begge blev løsladt efter afhøring til sagen, som politiet som undersøger nærmere.