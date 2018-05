Foto: Photographer Julie Helquist

Unge frivillige lærer børn at lære

Roskilde Avis - 01. juni 2018

På Sct. Jørgen Skole på Helligkorsvej i Roskilde tilbyder Red Barnets frivillige en Læringscafé, for at give skolebørn et nyt syn på læring og lektier.

- Børnene, der deltager i læringscaféen, har fået et øget selvværd, og er gennem forskellige succesoplevelser blevet mere motiverede for at gå i skole, oplyser Red Barnet.

Berrin Yildirim der er frivillig projektleder for læringscaféen på Sct. Jørgens Skole glæder sig over den mærkbare forskel som Læringcafé'en har gjort for børnene, og han værdsætter de frivilliges arbejde:

- Jeg har fået en masse gode oplevelser hos læringscaféen. Det fedeste er at arbejde med en masse seje frivillige. Til det seneste møde var de bare så super begejstret, hvor man virkelig kunne mærke de brænder for at arbejde med børnene. Det er fedt at se den begejstring, da det smitter af på børnene, siger han.

De unge frivillige klædes på til opgaven af Red Barnet Ungdom og er støttet af Egmont Fonden som et bidrag til at ændre på, at 15 procent af de 15-årige ikke kan læse og 13,6 procent ikke kan regne godt nok til at klare sig på en ungdomsuddannelse.