Unge forskere til finale med mikroplast

- Vi har i medierne hørt meget om at microplast er farligt, og vi prøver at undersøge, hvordan det påvirker alger. Vi er ikke helt sikre på en konklusion, men det tyder på at microplast ikke er specielt farligt for trådalger. Det er både godt og dårligt nyt. Godt nyt for algerne ved at de kan leve i det, men mange steder er der store problemer med for mange alger, fortæller de to unge forskere.