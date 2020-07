Se billedserie Isabella Bach og Naz Al-Baraznji er kåret som årets trænere hos Roskilde Pigefodbold.

Ung trænerduo blev 'årets træner' hos pigefodbolden

Den unge trænerduo Isabella Bach og Naz Al-Barazanji, vandt titlen som årets træner efter en indstilling fra de pigespillere, som de træner hos Roskilde Pigefodbold.

Hvert år opfordres spillere, forældre og frivillige til at indstille en træner, som får mulighed for at løbe med titlen som årets træner i klubben. Efter en utrolig fin indstilling fra pigespillerne på U11, gik titlen i år til ung-træner duoen Isabella Bach og Naz Al-Barazanji, som til dagligt hjælper til på U11.

"Pigerne er dygtige til at lære fra sig, og gør det sjovt at komme til træning. De er helt klart et forbillede for os alle", lyder det fra U11 pigernes indstilling af de to.

De to pige-trænere er selv glade for at være trænere i deres fritid ud.

- Jeg synes, det er det fedeste job, som har udviklet mig positivt som person, siger Naz Al-Barazanji.

- Der er trygt og man kommer altid glad hjem efter en god træning.

Naz Al-Barazanji er spiller på Roskilde Pigefodbolds U16 hold.

Isabella Bach støtter op om Naz' udtalelse og tilføjer:

- Jeg kan mærke, at der bliver sat pris på os, så jeg er glad for, at jeg har haft muligheden for at være ung-træner, da jeg elsker at lære fra mig og give mine råd videre til andre.

Isabella Bach og Naz Al-Barazanji begyndte som ung-trænere for U11 dengang pigerne hed U9, og har derfor været med til at støtte op om pigerne og se dem udvikle sig gennem flere år.

- Jeg prøver altid at huske pigerne på at tænke positivt og have 'ja-hatten' på, selvom man er bagud i en kamp, forklarer Isabella Bach, som på nuværende tidspunkt kun er træner.

De to piger fortsætter med at træne pigespillerne efter sommerferien, selv om de får travlt, på henholdsvis efterskole og gymnasie.