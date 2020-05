Ung mand med piger i bilen kørte i grøften

Hvad der var årsagen til at en 18-årig mand fra Roskilde kørte i grøften på Vintappervej tirsdag eftermiddag står ikke helt klart for politiet, men en mulighed er for høj fart hen over en bakketop. Den 18-årig har i hvert fald fortalt politiet, at han mistede herredømmet over sin bil, da han passerede en bakketop. Bilen nåede at køre ind i en elmast før end den stoppede.