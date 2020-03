Undtagelsestilstand med børnene: Undgå at corona-krise bliver et familie-opgør

Anbefalinger fra skolebørn.dk

Skriv både skoletid, fritid og andre aktiviteter ind. For de fleste vil det ikke være realistisk at lave skolearbejde i lige så mange timer som den normale skoledag, fordi vi ikke tilbyder det samme som skolen. Nogle skoler anbefaler et fast timetal. Find ud af, hvad der er anbefalingen fra jeres skole, og ret til undervejs, hvis det ikke fungerer. Skriv også gå i seng- og stå op-tider ind i skemaet. De behøver ikke være de samme som i den almindelige hverdag, men det er godt holde fast i en form for rutine, så det hele ikke skrider. Fortæl børnene, at det bliver en tid med mere fritid end normalt, men at de ikke har ferie. Hav skemaet klar, eller lav det sammen med børnene på basis af jeres beslutninger – vigtigt er dog, at det er de voksne, der bestemmer. På mødet kan I brainstorme om, hvad I skal lave i fritiden. Inden for rammerne af det, der er muligt i samfundet nu, hvad har vi så allermest lyst til? Bage en kage? Gå en tur med hunden? Spille spil? Lav eventuelt en pulje af aktiviteter, skrevet ned på post-it-sedler, og skiftes til at trække en hver dag, når det er tid til at holde fri sammen.Børnene har brug for opmærksomhed fra deres forældre. Benyt lejligheden til at være sammen på en hyggelig måde som familie. Læs bøger, tal sammen, gå en tur, bag kage eller spil et spil. I kan også se nyheder sammen med lidt større børn og tale om dem bagefter. Ingen af os har prøvet det her før, så find en balance mellem kaos og rigiditet. Hvis skemaet ikke virker, så fil lidt på det. Vis storsind og fleksibilitet, og få det bedste ud af det, mens du holder fast i en vis normalitet, for det trives de fleste af os bedst med.