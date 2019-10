Se billedserie Cecilie Dam får her overrakt sit vinderbevis af Peter Munch fra AOF. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Umulige ord kan tæmmes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Umulige ord kan tæmmes

Roskilde Avis - 09. oktober 2019 kl. 00:06 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampen mod de umulige ord er meget lettere at vinde, når man ved, hvad man kæmper mod. Det er, hvad Cecilie Dam og Katharina Sejr fortæller. De er begge ordblinde, men der gik mange år fra den første skoletime til de fandt ud af at de var ordblinde, og dermed kunne få den rette hjælp.

Begge er vindere i den skrivekonkurrence for ordblinde, som 3F Roskilde Egnen, AOF Center Roskilde og HF & VUC Roskilde har stået for i forbindelse med den internationale ordblindeuge.

- Det er første gang jeg har fået at vide, at det jeg har skrevet er godt, og det giver selvtillid og selvværd at vinde, siger Cecilie Dam.

- Min ordblindhed blev først opdaget, da jeg var 14 år og var ved at være færdig med 7. klasse, nu er jeg 16 år, og er ved at tage en HF på VUC.

- Jeg er ved at lære min ordblindhed at kende, det er en del af min mission i kampen om at få huen, siger hun.

Katharina Sejr var langt ældre, da hendes ordblindhed blev konstateret.

- Jeg er 25 år, og det var først for to år siden, at jeg fandt ud af, jeg var ordblind, siger hun.

- Så begyndte det at give mening, hvorfor det var så svært at læse. Nu får jeg hjælp, og teksterne, jeg læser, begynder at give meget mere mening, og jeg ved, hvad der bliver snakket om til forelæsningerne, siger Katharina Sejr.

Hun er i gang med at skrive sin kandidatopgave i forvaltning på RUC.

Konkurrencen havde endnu en vinder, Jannik Lund, men han havde ikke mulighed for at være til stede ved afsløringen af konkurrencens tre vindere.

Et fællestræk for alle tre vinderes historier er, at da de først fik hjælp til at håndtere deres ordblindhed, blev deres hverdag lettere, og at mange års tvivl om de var 'dumme' forsvandt.

Ordblindhed frem i lyset - Formålet med skrivekonkurrencen er at sætte fokus på ordblindhed, hvad der kan gøres for at afhjælpe dette handicap og især at få historierne om, hvad ordblindhed betyder for den enkelte ordblinde frem, fortalte Peter Munch fra AOF, da han bød velkommen til afsløringen af vinderne.

Vinderne 1. plads: Cecilie Dam med: Gennem en ordblinds øjne.

2. plads: Jannik Lund med: Oplevelser som ordblind.

3. plads: Katharina Sejr med: Usikkerhed som ordblind.



25 havde sendt deres historier til konkurrencen.

De tre vinderes indlæg kan læses på VUC's Facebookside: 25 havde sendt deres historier til konkurrencen.De tre vinderes indlæg kan læses på VUC's Facebookside: ordblindvucroskilde - Det er helt fantastisk, at der på så kort tid, som konkurrencen har kørt, er kommet 25 indlæg, alle sammen af meget høj kvalitet. Det gjorde det svært at vælge vindere, men godt at læse.

Anne Gregersen fra 3F Roskildeegnen kom ind på, hvor stor betydning ordblindhed har, specielt hvis det ikke er blevet opdaget.

- Jeg har som arrangør fået lov at læse alle 25 indlæg. Det er alle historier om, hvor stor indflydelse dette handicap har haft, på skolegang, i familielivet, i arbejdslivet, i fritiden - på selvværdet og selvtilliden. Hvordan bogstaverne danser for Jer. Angsten for at læse op i klassen. Men også noget om, hvilke færdigheder I til gengæld udvikler, sagde hun.

- Det er meget forskelligt, hvornår ordblindheden opdages hos den enkelte. Folkeskolen har et kæmpe ansvar for at spotte dette handicap og afhjælpe det. Folkeskolen har et kæmpe ansvar for de mange, der bliver opdaget alt for sent. Det kunne spare megen lidelse, hvis man i Folkeskolen var bedre til at opdage og gøre noget ved ordblindhed, sagde Anne Gregersen.