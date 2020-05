Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Ulovlig klipning i Jyllinge

Roskilde Avis - 01. maj 2020 kl. 11:41

Torsdag eftermiddag fik politiet et tip om, at en frisør i Jyllingecentret holdt åbent, selv om der kun var indgang via den indvendige side af centeret.

Da en politipatrulje kom til stedet kunne politifolkene ved selvsyn se at der var gang i klipningen, da en ansat i salonen var ved at klippe en kunde.

Indehaveren af salonen, en 32-årig mand fra Rødovre, blev sigtet for at overtræde corona-lovgivningen, og kan forvente at få en bøde på 10.000 kroner.

Den ansatte i salonen fik dog lov til at klippe kunden færdig, men med den besked om at lukke og slukke indtil det igen bliver lovligt at holde åbent i centeret.