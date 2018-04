Uheld på motorvej midt i myldretiden

Sad du også i kø i morges tæt på Roskilde. Så er forklaringen her. Tidligt onsdag morgen klokken lidt i 7 fik politiet en melding om, at der var sket et færdselsuheld på motorvejen i østgående retning før Kornerup rasteplads. Dermed blev venstre spor spærret af et par biler midt i myldretidstrafikken. Det viste sig, at en 32-årig kvinde var kørt op i bagenden på den forankørende bil. Den blev kørt af en 52-årig mand fra Holbæk. Begge personer slap uskadte fra ulykken, selvom kvinden måtte en tur på skadestuen i Holbæk. Klokken 7.30 var bilerne fjernet fra motorvejen.