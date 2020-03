Uenige om overenskomst: Café Freunde lukker på Roskildes museer

Café Freunde lukker sine to restaurationer på Roskildes museer, fordi ejeren Randi Tang ikke kan blive enig med ledelsen, om der skal være overenskomst for de ansatte eller ej.

Roskilde Byråd har tilbage i 2013 truffet en princip-beslutning om, at kommunen skal sikre ordnede og overenskomstmæssige forhold i alle sine virksomheder plus

samarbejdspartnere. Det skete efter balladen ved byggeriet af det nye forbrændingsanlæg, hvor en underentreprenør lavede 'social dumping' ved at have underbetalte polakker til at udføre arbejdet.

Direktøren for Roskilde Museum Morten Thomsen Højsgaard fastholder, at som offentligt foretagende, er man nødt til at have ordnede arbejdsforhold.