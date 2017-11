Udviste tyve kom tilbage

To bulgarske indbrudstyve var fuldstændig ligeglade med det indrejseforbud, de havde fået i forbindelse med deres udvisning i begyndelsen af november. De to opholdt sig i en lejlighed i Roskilde, og politiet tog straks ud til dem, da der kom en anmeldelse om at de var i byen.

I første omgang prøvede de to bulgarer at vise nogle falske id-papirer, men det var så dårlige forfalskninger, at politifolkene med det samme kunne se, at der var noget galt. Ved at søge lidt rundt i mændenes bolig blev de rigtige papirer fundet. De to er nu siget for dokumentfalsk og ulovlig indrejse. Hvad der skal ske med dem bliver i første omgang afgjort ved et grundlovsmøde i Retten i Roskilde.