Se billedserie Kevin Agnholm og Danni Leonhardt Wegner i deres egen ramme. Foto: Mie Neel

Udvider til hele verden: Umulig plakat var starten på to unges erhvervseventyr

Roskilde Avis - 14. marts 2020 kl. 00:08 Af Anette GundlachFoto: Mie Neel

Bedstevennerne Kevin Agnholm og Danni Leonhardt Wegners erhvervseventyr startede for tre et halvt år siden, da Danni havde købt en plakat, han ikke kunne få ud af et rør.

Sammen med sin ven Kevin, som havde erfaring med plakater og rammer og kom med en fortid som officer i hæren , blev de enige om at det måtte kunne gøres bedre.

Plakaten i røret førte til, at de to kort efter begyndte at indramme plakater på Dannis tørrestativ.

For tre år siden var det nemlig ikke muligt at købe en plakat i en ramme og få den sendt af sted.

Kunstneren med den drilske plakat blev deres første kunde, som betalte sig fra, at de to venner rammede ind og sendte plakater rundt i landet.

Rygtet om de to venners indramningsvirksomhed spredte sig hurtigt i kunstverdenen, og i perioder fik de op imod 10 henvendelser om dagen, fortæller de.

Supermarkedet, de sendte igennem, var rasende over de mange pakker, de altid kom slæbende med, og som fyldte alting op, og det blev hurtigt tid til at se sig om efter andre muligheder.

Efter en måned var Dannis lejlighed og ikke mindst tørrestativet blevet for småt, og de blev nødt til at se sig om efter noget større. Nu gik det rigtig stærkt. De købte en printer til selv at printe plakaterne efter et halvt år.

Samtidig begyndte de at arbejde på fuld tid i virksomheden, og viede al deres tid til projektet.





I lort til knæene Ad uransagelige veje flyttede de virksomheden ud på en tom bondegård i den aller yderste udkant af Roskilde, hvor der næsten kun findes grusveje med store huller i.

Kort efter var den dog gal med kloakken, og de stod i bogstaveligste forstand i lort til knæene.

De fik i stedet muligheden for at flytte over i nabohallen, hvor de fik råderet over 400 kvadratmeter. Kort efter var pladsen atter for trang, og de fik yderligere 800 kvadratmeter. I dag har de bygget ud, men alligevel er de 4.000 kvadratmeter ved at være for trang til deres hurtigtvoksende forretning.

Revolution på plakaten Danni og Kevin fortæller, at grunden til deres succes med virksomheden Poster and Frame er, at de fandt et hul i markedet.

I kontakten med kunstnerne fandt de ud af, at de hidtil var tvunget til at trykke deres værker i et stort dyrt oplag, som de måske - måske ikke kunne sælge. En af kunstnerne har for eksempel plakater for en million kroner liggende på vennernes lager.

Kevin og Danny fik udviklet software, så de kan printe nøjagtigt det antal plakater ud, der er brug for. På den måde sparer kunstnerne en masse penge, samtidig med, at de heller ikke længere er nødt til at bruge deres tid på at pakke og sende, hvilket vennerne Danni og Kevin er bedst til.





Advarsler Vennerne siden 3. klasse fik adskillige advarsler om, at venner ikke skal starte virksomhed sammen, fordi det ville give utallige konflikter, der ville gå ud over venskabet.

Her mere end tre år efter er venskabet stadig det vigtigste for dem.

I dag producerer de ikke kun for kunstnerne, de har også bygget et setup der hjælper dem med at få de mange designs solgt.

I dag forhandler de med webportalen Amazon, leverer plakater og rammer til mere end 400 fysiske butikker rundt omkring i verden, blandt andet Magasin, Illums Bolighus og Imerco. Kunstnerstaben har rundet 450, og virksomheden har netop ansat medarbejder nummer 32.

- Det er en megafed rejse at være på med sin bedste ven, så hvis man tænker sig godt om, stoler på sig selv og sin partner, så kan jeg klart anbefale det, siger Kevin. Han understreger, at hemmeligheden er at de respekterer og anerkender hinanden.

I fremtiden vil de to fortsat sælge plakater og rammer til hele verden. Og så skal de til at lære at være direktører i deres hurtigt voksende virksomhed.

