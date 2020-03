Formanden for Roskildes Miljø- og Klimaudvalg Karim Arfaoui har fået ansvaret for at få genåbnet genbrugspladsen tirsdag.

Udvalgsformand: Genbrugsplads genåbner

Formanden for byrådets Klima- og Miljøudvalg Karim Arfaoui (S) opfordrer derfor de mange roskildensere, der gerne vil af med affald efter havearbejde eller oprydning hjemme til at væbne sig med lidt tålmodighed.

- Det kan jo ikke nytte noget, at alle holder i kø derude tirsdag morgen. Vi skal først have det sat i system, så der ikke kommer for mange ind ad gangen, og man sikrer tilstrækkelig afstand, forklarer han.

Kommunernes Landsforening havde i første omgang udsendt et direktiv om, at genbrugspladser burde holdes lukket under corona-epidemien. Men nu er man kommet på bedre tanker og har efter forhandlinger med sundhedsmyndighederne og de selskaber, der driver genbrugspladserne, fundet ud af, at det godt kan lade sig gøre alligevel.