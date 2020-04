Plejehjemsbeboerne må vente på at få besøg af familiemedlemmer indtil der er kommet nye retningslinjer for hvordan et besøg kan ske uden smittefare fra corona-virussen. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Udvalg udsætter beslutning: Plejecentre må vente lidt på besøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvalg udsætter beslutning: Plejecentre må vente lidt på besøg

Roskilde Avis - 29. april 2020 kl. 15:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligst fra storebededags-ferien kan de pårørende besøge ens besøge beboere på et af Roskildes plejehjem.

Læs også: Nu bliver der besøgstid på plejecentrene

Formanden for Social- og Omsorgsudvalget, Morten Gjerskov (S) havde ellers indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde onsdag morgen, med det formål at få en hurtig løsning på gøre det muligt med besøg.

- Vi blev ikke enige i udvalget, da vi ikke har sikre retningslinjer for at åbne for besøg udendørs, siger han.

- Flere af medlemmerne var nervøse for, at vi kunne risikere at sprede smitte hos beboerne.

- Jeg regner med, at vi finder en løsning på vores næste udvalgsmøde, der finder sted onsdag 6. maj.

Sikker åbning Karsten Lorentzen fra Dansk Folkeparti siger om åbningsmulighederne:

- Det er min og partiets holdning, at der skal åbnes, men det skal gøres på en sikker måde for medarbejderne og beboerne.

- Beskeden fra Sundhedstyrelsen om, at de har være for strikse er ikke nok. Vi skal have nogle præcise retningslinjer, og det er min fornemmelse, at de er lige på trapperne.

Til den tid regner udvalget med, at der er kommet vejledning fra Kommunernes Landsforening.

Den nuværende vejledning er fra før Sundhedsstyrelsen blødte op på det totale besøgsforbud.

Uforstående - Vi er helt uforstående over at politikerne i udvalget ikke er blevet eninge, siger Marie Jørgensen, der er formand for Ældrerådet i Roskilde Kommune.

- Behovet for besøg er meget stort på plejehjemmene, så vi havde håbet på at muligheden var kommet hurtigt. Vi ved hvor kede af det beboerne på plejehjemmene er over at de ikke kan få besøg.