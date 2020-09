Ragnarock efterlyser personlige effekter, der kan være med til at fortælle festivalgængernes historie. Foto: Tomas Skov

Udstil din gamle ølbong

Derfor efterlyser Ragnarock nu genstande, der kan være med til at fortælle festivalgængernes historie om et halvt århundrede med the orange feeling på Dyrskuepladsen i Roskilde.