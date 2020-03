Udsat for smittefare i bolig: Familie genhuset på hotel

Torsdag morgen vågnede Elisabeth Di Stefano og hendes store søn op i to varme senge på Hotel Prindsen, efter at have været bange for at blive smittet med coronavirus i deres hjem. De er nu blevet genhuset.

I den seneste udgave af Roskilde Avis, fortalte Elisabeth om sine trængsler i boligen i Kristianslund, der er ved at gennemgå en helhedsrenovering. I hendes lejlighed var temperaturen nede og runde 12 grader, fordi taget og isoleringen her var taget af.

Men det værste for hende var, at hun var hjemsendt for ikke at smitte eller blive smittet af de mennesker, hun underviser til dagligt. Men hjemme i Kristianslund var hun endnu mere udsat for smittefare, fordi hun delte tre toiletter i en container med 18 familier, fortalte hun.

Samtidig kom og gik håndværkerne ud og ind ad hendes lejlighed i et væk. Det fandt Elisabeth paradoksalt, når nu statsministeren beder om, at alle holder afstand til hinanden.

Roskilde Avis var mandag forbi for at se på forholdene. I løbet af tirsdagen blev Elisabeth kontaktet af Boligselskabet Sjælland, der tilbød hende og sønnen en genhusning i en hytte på campingpladsen eller på hotel.

Men da der ikke er internet på campingpladsen, var det ikke en mulighed, fordi hun fjernunderviser og sønnen er ved at skrive sidste års opgave på gymnasiet.

Af samme grund bad Elisabeth om at få to værelser til hende og sønnen, så de ikke forstyrrer hinanden.

De flyttede ind på hotellet onsdag aften, og de har indtil videre fået at vide, at de kan blive boende til efter påske, 13. april.

- Det er skønt at få et varmt bad i et rigtigt badeværelse og ikke i en skurvogn, hvor jeg først skulle ud og gå på stilladser, fortæller hun, da Roskilde Avis ringer til hende. Og så er hun glad, fordi hun nu kan undgå at være i nærkontakt med andre, når det frarådes.

Elisabeth er glad for, at hun er blevet genhuset, men er ked af, at hun var nødt til at gå til Roskilde Avis.

Boligselskabet Sjælland har dog tidligere oplyst til Roskilde Avis, at de allerede var gået i gang med at finde ud af muligheder for genhusning af familier i Kristianslund, da avisen kontaktede dem.