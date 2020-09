Udeskolepris

Trine Hyllested fra Roskilde har modtaget Udeskoleprisen 2020. Det er en hæderspris, som foreningen UdeskoleNet uddeler til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for udeskole i Danmark.

Begrundelsen for at hædre Trine Hyllested er at hun gennem mange år har arbejdet vedholdende, udforskende, formidlende, vildt debatterende, undervisende og rundhåndet delende med udeskole.