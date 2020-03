Uddannelsessteder laver: Studietur for grønt og gult

Direktør Jørgen Sloth på Roskilde Handelsskole, hvor der netop har været bestyrelsesmøde om sagen, fortæller, at her har der været enighed om at aflyse en rejse til Milano, fordi Norditalien er et af de områder, som er hårdest ramt.