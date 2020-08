Se billedserie Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Uddannelserne skal sno sig fremad: Spiralformet kunstværk på Zealand indviet med besøg af kulturministeren

Roskilde Avis - 15. august 2020 kl. 07:25 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Bag uddannelsesstedet Zealand på Maglegårdsvej er der kommet et stort spiralformet kunstværk, der med sin størrelse både er et symbolsk værk og et sted hvor man kan opholde sig og lade sig inspirerer.

Det var også de punkter, der blev fremhævet da værket blev indviet med besøg af borgmester Tomas Breddam og kulturminister Joy Mogensen.

Værket har navnet Helix og det er skabt af Oscar Koliander. Han gav selv en forklaring på værket, og hvilke ideer der er bag det.

- Helix er det græske navn for en spiral, sagde han.

- Zealand er et sted der konstant skal give viden videre, og spiralformen er også dna'ets form. Det er en dobbeltspiral, men når den skal give sin viden videre sker det ved at spiralen deler sig i to. Et uddannelsessted, der er statisk, er bæredygtigt det er nødt til at skifte konstant, uddannelse er at give viden videre, det vil jeg godt vise med mit værk.

Sno sig til fremtiden

Kulturminister Joy Mogensen tog tråden op i sin tale blandt andet ved at sige:

- Vi kan godt lide at fastholde ens egen essens og hinandens, men sådan er virkeligheden ikke: Vi forandres, vi snos og finder nye krumninger vi finder nye veje, sagde hun.

- Det seneste år har jeg selv måtte finde nye veje. I det forløb har jeg tænk over hvordan man kommer videre og hvordan man kan sno sig. Det kom jeg til at tænke på, da jeg læste din inspiration Koliander, om at dna'en kan strække sig ud og deles fordi vi i Roskilde Byråd, i al den tid jeg var der, altid havde utrolig mange diskussioner om hvad Roskildes dna egentlig var. Uanset hvilke kroge det kom omkring så handlede det altid om noget med uddannelse og kultur.

- Det jeg tror at det giver en når man uddannelse og kultur være en af grundstenene er at man skaber evnen til hele tide at forandre sig ved at lade det man kender strække sig ud og evnen til hele tiden at indgå nye forbindelser og samtidig ikke være i tvivl om, hvem man er. Den evne tror jeg vi alle sammen vil have rigtig god brug for i al fremtid.

- Vi kan kun fostre de talenter vi har, inden for kultur, uddannelse og erhverv fordi vi henter alle vores talenter fra alle dele af samfundet.

Borgmester Tomas Breddam var inde på samme spor med at koble uddannelse og kunst. Han huskede tilbage til sin tid som RUC-studerende.

- Da jeg selv studerede på RUC lærte jeg at sætte pris på den kunst, der var på stedet, det er ikke bare pynt, det er det der lader os inspirerer, sagde han.

- På en af RUC's ret kedelige betonbygninger, er der en stor kniv der stikker ind i betonen, og indenfor kan man så se spidsen at kniven og lidt rødt, der siler ud. Det er med til at give et afbræk og lade de kreative tanker flyve frit. Den evne har Helix også med sin organiske form, man kan endda sidde på den og lade sig inspirerer.

Fakta

Zealand har fem uddannelsesretninger at byde på.

De er delt ind i kategorierne:

Tech og It.

Natur og Biotek.

Byg og Konstruktion.

Media og Marketing.

Business og Service.

Der er i alt 18 uddannelser inden for kategorierne.