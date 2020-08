Forfatteren Pia Hauge er hos Flensborg Bog & Idé på lørdag for at præsentere sin nye bog.(Foto: Henriette Mørk)

Ud af kontorkomaet

- Og det er både et problem for den enkelte og for virksomheder, der går glip af det, de har allermest brug for, nemlig innovative og produktive medarbejdere.